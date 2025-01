Magnate estadounidense altera status quo de fútbol argentino

Desde la izquierda, Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, el presidente Jorge Brito, el técnico Marcelo Gallardo, Enzo Pérez, Sebastián Driussi y Gonzalo Tapia durante la presentación de los nuevos jugadores de River Plate ante de un amistoso ante México en el estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, el martes 21 de enero de 2025. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved