Los Nuggets aplastan 120-98 a los Clippers, a pesar de una noche discreta de Jokic

Nikola Jokic, izquierda, de los Nuggets de Denver, busca pasar el balón, mientras Ivica Zubac (40) y James Harden (1), de los Clippers de Los Ángeles, defienden durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 13 de diciembre de 2024, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.