Lewis Hamilton defiende a Fred Vasseur ante rumores de salida de Ferrari de cara al GP de Canadá

"Tiene todo mi apoyo. Definitivamente no es agradable escuchar que hay historias por ahí", dijo Hamilton el jueves en Montreal. "Me encanta trabajar con Fred. Es la principal razón por la que estoy en este equipo y tuve la oportunidad de estar aquí y estamos en esto juntos. Estamos trabajando duro en segundo plano.

"Las cosas no son perfectas, pero para mí, como dije, estoy aquí a fin de trabajar con el equipo, pero también con Fred. Quiero a Fred aquí. Creo que Fred es la persona para estar en la cima. En última instancia, (los rumores) son tonterías".

Vasseur también recibió el apoyo de Carlos Sainz Jr., quien pasó dos temporadas conduciendo para él en Ferrari antes de que lo reemplazara a principios de este año por Hamilton, siete veces campeón mundial.

El español Sainz, quien ahora conduce para Williams, criticó las recriminaciones entre los medios que cubren la F1.

"La misma historia de siempre. En el momento en que los resultados no se dan en Ferrari, siempre hay señalamiento con el dedo por parte de los medios, y todo este caos sucede", dijo Sainz. "Fred y yo tenemos una gran relación. En el pasado, obviamente, pasamos por un mes difícil donde él no me quería y firmó a Lewis, pero aparte de eso, hicimos las paces y me llevo bien, y siempre lo valoré como director de equipo y como persona".

Hace un año, Ferrari terminó segundo detrás de McLaren en el campeonato de constructores, y basándose en la incorporación de Hamilton, muchos predijeron que la escudería italiana pelearía por el título esta temporada. En cambio, Ferrari está muy lejos del ritmo de McLaren.

Oscar Piastri, líder de la temporada, y Lando Norris se han combinado para ganar siete de nueve carreras.

Max Verstappen, el actual campeón mundial con Red Bull, ha ganado dos veces.

"Pensé, sinceramente, que Ferrari podría estar en la lucha por el campeonato este año. Eso es lo que le comuniqué a Charles y al equipo. Para mí, todo estaba encajando", dijo Sainz. "No tuve ninguna participación en el desarrollo de los autos del '25, así que no sé a dónde fueron con el equilibrio, con la configuración, y por qué están teniendo problemas para obtener un resultado este año".

FUENTE: Associated Press