Las mejores fotos del deporte en América Latina durante 2023

Un grupo de aficionados del club Millonarios anima a su club antes del partido por el título ante Atlético Nacional en el Estadio el Campín de Bogotá, el 24 de junio de 2023 (AP Foto/Fernando Vergara). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Roger Guedes, de Corinthians de Brasil, anota con una chilena frente a Kevin Mac Allister y Santiago Montiel, de Argentinos Juniors, durante un partido de la Copa Libertadores, disputado en Sao Paulo el 19 de abril de 2023 (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Una deportista compite en una carrera de relevos, cargando troncos, en la playa de Peruibe, como parte de los Juegos Indígenas, cerca de la comunidad Tapirema, en Peruibe, Brasil, el 23 de abril de 2023 (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La bielorrusa Aryna Sabalenka se envuelve en una toalla mientras espera la reanudación de una semifinal del torneo de la WTA en Cancún, México, interrumpido por la lluvia el 4 de noviembre de 2023 (AP Foto/Fernando Llano). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Los jugadores de la Liga Deportiva Universitaria de Quito festejan tras imponerse a Fortaleza de Brasil en la final, el 28 de octubre de 2023, en Maldonado, Uruguay (AP Foto/Santiago Mazzarovich) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre monta un caballo rampante durante un rodeo en Chascomus, Argentina, el 26 de febrero de 2023 (AP Foto/Natacha Pisarenko). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El capitán Rohit Sharma y sus compañeros de India celebran en el tercer día de su segundo duelo de críquet en el Queen's Park de Puerto España, el 22 de julio de 2023 (AP Foto/Ricardo Mazalán). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Tiger Woods realiza un golpe desde el rough durante una ronda de práctica para el Hero World Challenge PGA Tour en New Providence, Bahamas, el 29 de noviembre de 2023 (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La estadounidense Corinne Quiggle se lanza por un balón durante el partido por la medalla de bronce en el voleibol de playa de los Juegos Panamericanos ante Argentina, el 27 de octubre de 2023, en Santiago (AP Foto/Esteban Félix). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El sudafricano Jean Kleyn atrapa el balón durante un duelo de rugby ante Argentina en Buenos Aires, el 5 de agosto de 2023 (AP Foto/Natacha Pisarenko). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Romario Caicedo (izquierda) y Carlos Villalba, del Emelec de Ecuador tratan de marcar a David Barbona de Defensa y Justicia de Argentina, durante la vuelta d elos octavos de final de la Copa Sudamericana, en La Plata, el 8 de agosto de 2023 (AP Foto/Gustavo Garello). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El estadounidense Nahshon Garrett (izquierda) y el cubano Alejandro Valdés compiten en la final de lucha estilo libre, dentro de la división de los 65 kilogramos en los Juegos Panamericanos de Santiago, el 2 de noviembre de 2023 (AP Foto/Matías Delacroix). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El ciclomontañista Carlos Barrientos cae durante la competencia de descenso libre en La Paz, el 21 de mayo de 2023 (AP Foto/Juan Karita). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La colombiana Concepción Usuga compite en una prueba de levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos de Santiago, el 22 de octubre de 2023 (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Candelaria Cabrera (arriba a la derecha) sostiene un balón, al posar junto a sus compañeras antes de un partido en Arequito, Argentina, el 19 de junio de 2023. Desde 2019, la liga regional ha ofrecido partidos para futbolistas en las categorías sub12 y sub14 (AP Foto/Natacha Pisarenko). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El boricua Edwin Díaz cae a la cueva mientras perseguía una pelota durante el juego de la Serie del Caribe ante República Dominicana, realizado el 4 de febrero de 2023, en La Guaira, Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Felipe Melo, del Fluminense de Brasil, muestra la lengua al celebrar la victoria por 2-1 sobre Internacional en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, en Porto Alegre, el 4 de octubre de 2023 (AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección argentina, luego de anotar el segundo tanto de su equipo ante Panamá, durante un partido amistoso en Buenos Aires, el 23 de marzo de 2023 (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Los seleccionados argentinos de hockey sobre césped se dirigen a los vestuarios en el intermedio de un partido ante Chile, en los Juegos Panamericanos de Santiago, el 27 de octubre de 2023 (AP Foto/Matías Delacroix). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pelé yace en su féretro, colocado en la cancha del Estadio Vila Belmiro en Santos, Brasil, el 2 de enero de 2023 (AP Foto/Matías Delacroix). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Las integrantes del equipo mexicano de esgrima festejan tras conquistar la presea de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago, el 2 de noviembre de 2023 (AP Foto/Eduardo Verdugo). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Hinchas de Boca Juniors agitan una manta con la imagen del vicepresidente del club Juan Román Riquelme durante un partido de la liga nacional ante River Plate en La Bombonera de Buenos Aries, el 1 de octubre de 2023 (AP Foto/Gustavo Garello). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un hincha de Boca Juniors, esposado y ensangrentado, yace de bruces luego que la policía dispersó a la multitud que se congregó en el icónico Obelisco de Buenos Aires, pese a la derrota del equipo por 2-1 ante Fluminense, el 4 de noviembre de 2023 (AP Foto/Gustavo Garello). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La selección argentina festeja su triunfo ante Perú en el Mundial de Talla Baja en Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2023 (AP Foto/Rodrigo Abd). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El canadiense Jean-Simon Desgagnes cae a la ría durante la final del steeplechase en los Juegos Panamericanos de Santiago, el 4 de noviembre de 2023 (AP Foto/Fernando Vergara). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un seguidor de Fluminense de Brasil agita una bandera antes de la final de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors de Argentina en el Maracaná de río de Janeiro, el sábado 4 de noviembre de 2023 (AP Foto/Alexandre Brum). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un nadador salta del bloque de salida durante los calentamientos en los Juegos Panamericanos en Santiago, el 21 de octubre de 2023 (AP Foto/Fernando Vergara). Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved