Lanzador de los Gigantes es acusado de abuso por su esposa mientras MLB investiga

El lanzador Sean Hjelle de los Gigantes de San Francisco, en primer plano, reacciona tras un jonrón de Ceddanne Rafaela de los Medias Rojas de Boston, abajo, durante la sexta entrada de un partido de béisbol en San Francisco, el viernes 20 de junio de 2025. (AP Photo/Jeff Chiu) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved