Langeliers, Wilson y Kurtz conectan jonrones y Atléticos vencen 8-2 a Guardianes

Shea Langeliers de los Atléticos, derecha, es felicitado por Jacob Wilson después de batear un jonrón de dos carreras ante el lanzador relevista de los Guardianes de Cleveland, Nic Enright, durante la octava entrada de un partido de béisbol, el sábado 19 de julio de 2025, en Cleveland. (AP Photo/David Dermer) Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.