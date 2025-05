Lando Norris clasifica en la pole en Gran Premio de Mónaco de F1 con tiempo récord

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El piloto de McLaren, el británico Lando Norris, celebra su pole position después de la sesión de clasificación antes de la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno en el autódromo de Mónaco en Mónaco, el sábado 24 de mayo de 2025. (AP Foto/Manu Fernández)

“Creo que nunca he dudado de lo que puedo hacer. Por supuesto, me he frustrado, he sido infeliz, porque eso es normal”, agregó Norris. “Si no ganas, si no consigues la pole, no vas a estar contento, sobre todo cuando es donde debes estar, es el objetivo”.