Lamar Jackson y Ravens alcanzan a Steelers en la cima divisional al doblegarlos por 34-17

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh, Russell Wilson, abajo a la derecha, golpea el césped mientras el esquinero de los Ravens de Baltimore, Marlon Humphrey, a la izquierda, devuelve una intercepción para touchdown durante la segunda mitad el sábado 21 de diciembre de 2024, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.