La FIFA anuncia un acuerdo con sindicatos de futbolistas sobre estándares mínimos de descanso

Los jugadores del Real Madrid's Dani Carvajal (2) y Lucas Vázquez (17) luchan con Lee Kang-in, del Paris Saint-Germain (19) por el control del balón durante un juego de semifinales del Mundial de Clubes entre el PSG y el Real Madrid en East Rutherford, Nueva Jersey, el miércoles 9 de julio de 2025. (AP Foto/Pamela Smith) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved