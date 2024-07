La estrella de Marineros, Julio Rodríguez, será evaluado día a día por lesión de tobillo

Julio Rodriguez, centro, jardinero central de los Marineros de Seattle, es asistido por el mánager de los Marineros, Scott Servais, derecho, y un entrenador del equipo durante la sexta entrada del juego de béisbol en contra de los Astros de Houston, el domingo 21 de julio de 2024, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.