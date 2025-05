Jugar con dolor es común en la inacabable lucha de supervivencia en el tenis

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

"¿Realmente vale la pena llevar nuestros cuerpos a tales extremos?”, se preguntó en voz alta la francesa de 31 años. Habló en París sobre las tensiones de tratar de mantener su ranking y "la responsabilidad" de rendir para su entorno.

"Puedo sentir lo que ella siente", dijo Alexander Zverev, tres veces subcampeón de un grande. “La cosa es que, con nosotros los tenistas, es un deporte uno contra uno, así que nos culpan todo el tiempo, ¿verdad?”

A diferencia de los deportes de equipo, no hay sustituciones en el Abierto de Francia Ajla Tomljanovic, quien le propinó a Serena Williams la última derrota de su carrera, lo resumió de esta manera: "No creo que jugar con dolor sea inteligente, pero lo he hecho antes. A veces fue recompensado, y a veces no lo fue."

Emma Raducanu, campeona del US Open 2021, dijo que siguió participando en torneos hace un par de temporadas a pesar de problemas en ambas muñecas que requirieron cirugía.

Las personas a su alrededor en ese momento, dijo Raducanu, “me decían que no era lo suficientemente fuerte, como que solo necesitaba superarlo, como si fuera normal que me sintiera fatigada porque estaba entrenando tanto,

“En realidad, sabía que había dolor, y sabía que se sentía más que solo cansancio. Así que desearía haberme escuchado a mí misma antes”, señaló.

Madison Keys, la campeona del Abierto de Australia, dijo que la publicación de Garcia resonó.

"Tiene razón. En algún momento, solo tienes que decir, 'He terminado'. Y como ella dijo, es algo que aprendemos desde muy jóvenes", dijo Keys. "Todos aplauden a (la estrella de la NBA Michael) Jordan por jugar con gripe... y de alguna manera fue un logro mejor porque lo superó. Obviamente, fue increíble que pudiera hacer eso mientras estaba enfermo, pero no creo que siempre sea necesario."

El miércoles, Tommy Paul, un estadounidense que está sembrado 12 en París, no estaba muy seguro de qué estaba mal en su área abdominal inferior, pero sabía que no se sentía bien durante su partido de segunda ronda. Fue visitado por un fisioterapeuta, que no pudo hacer mucho para ayudar. Paul siguió jugando, terminó ganando en cinco sets, y planeaba someterse a una resonancia magnética el jueves.

"Voy a volver a salir a jugar", dijo Paul. “Seguro”.

En otro partido, Damir Džumhur cayó al suelo de arcilla, lastimándose la rodilla. También continuó, ganó para citarse con el campeón defensor Carlos Alcaraz.

“Si es solo un moretón —si no puedo empeorarlo— entonces puedo jugar”, señaló el bosnio.

El tenis es un deporte sin contacto, por supuesto, por lo que los peligros no son los mismos que en la NFL, por ejemplo.

Aun así, Ruud estimó que algo anda mal físicamente con él en más de la mitad de sus partidos —"ya sea solo una pequeña ampolla bajo el pie o tal vez un poco de dolor en el estómago, costilla, espalda, rodilla, lo que sea".

“Cada parte de mi cuerpo ha sentido algún tipo de dolor”, remarcó.

