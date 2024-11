Juan Soto está entre los 13 agentes libres que reciben ofertas por 21.05 millones de dólares

Juan Soto, de los Yankees de Nueva York, a la derecha, observa su jonrón junto con el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, Will Smith, durante la tercera entrada en el Juego 2 de la Serie Mundial de béisbol, el sábado 26 de octubre de 2024, en Los Ángeles. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved