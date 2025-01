Johan Oviedo pierde ante los Piratas en el 1er fallo de arbitraje salarial del año

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Otros 10 jugadores tienen previstas audiencias, que se extienden hasta el 14 de febrero. Las cantidades más grandes involucran al primera base de Washington Nathaniel Lowe (11,1 millones vs. 10,3 millones), al lanzador derecho de San Diego Michael King (8,8 millones vs. 7.325.000) y al receptor venezolano de Milwaukee, William Contreras (6,5 millones vs. 5,6 millones).

Otros casos involucran al jardinero/infielder de San Luis, Brendan Donovan (3,3 millones vs. 2,85 millones); al lanzador derecho de los Yankees de Nueva York, Mark Leiter Jr. (2,5 millones vs. 2,05 millones); al jardinero de los Angelinos de Los Ángeles, Mickey Moniak (2 millones vs. 1,5 millones); al primera base/segunda base venezolano, Luis Rengifo (5,95 millones vs. 5,8 millones); al jardinero de San Luis, Lars Nootbaar (2,95 millones vs. 2,45 millones); al lanzador derecho, Andre Pallante (2,1 millones vs. 1.925.000); y al lanzador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Alex Vesia (2,35 millones vs. 2,05 millones).

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press