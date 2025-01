Joel Embiid, pívot de los Sixers, no estará en la próxima gira por lesión en la rodilla izquierda

ARCHIVO - Joel Embiid, centro izquierda, pívot de los Sixers de Filadelfia, habla con el alero Paul George durante un tiempo muerto en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra del Magic de Orlando, el domingo 12 de enero de 2025, en Orlando, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.