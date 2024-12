Jimmy Butler planea jugar el miércoles con el Heat, pero su futuro sigue incierto

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La noticia quizás no tan buena: Cuando se le preguntó el martes si quiere estar en Miami, en medio de un par de semanas y contando de especulaciones sobre un posible traspaso, Butler no se comprometió.

“Es una buena pregunta. ¿Quién sabe? Yo no”, dijo Butler. “Pero ahora mismo, estoy aquí. Así que, voy a aprovecharlo al máximo. Voy a competir y voy a ganar. Y eso es todo lo que tengo. Hay mucho ruido, y eso me gusta. No me molesta en absoluto. Me encanta eso. Me desenvuelvo en eso. Pero mantiene a todos ustedes preguntándose. Lo hace. Mantiene al mundo preguntándose, hasta el punto de que tienen que seguir regresando y preguntándome sobre algo. Me gusta. Es bueno ser hablado. Aún mejor ser deseado, aunque. Recuerden eso”.

Butler, quien ha llevado al Heat a las Finales de la NBA dos veces en sus seis temporadas en Miami, promedia 18.5 puntos, 5.8 rebotes y 4.9 asistencias en 20 partidos para Miami esta temporada. El Heat tiene un récord de 11-9 cuando él juega, 5-5 cuando no.

El presidente del Heat, Pat Riley, respondió a las conversaciones de traspaso la semana pasada, rompiendo la política del equipo y abordando las especulaciones y dejando claro que el equipo no tiene planes de mover a Butler, aunque podría irse como agente libre el próximo verano. Butler también tiene una opción de jugador de 52 millones para la próxima temporada.

“Normalmente no comentamos sobre rumores, pero toda esta especulación se ha convertido en una distracción para el equipo y no es justo para los jugadores y entrenadores”, dijo Riley en un comunicado distribuido por el equipo. “Por lo tanto, lo dejaremos claro: no vamos a traspasar a Jimmy Butler”.

Riley dijo cuando terminó la última temporada que quiere ver a los mejores jugadores del equipo, obviamente incluyendo a Butler, jugar más a menudo. Butler dijo el martes que ha intentado jugar en tantos partidos como sea posible, citando eso como la razón por la que intentó jugar contra Oklahoma City el 20 de diciembre, un partido en el que se torció el tobillo pero salió debido a la enfermedad que combatió durante varios días después.

“Estaba bastante mal”, dijo Butler. “Pero quería competir porque realmente quiero jugar tantos partidos como sea posible. No estoy bromeando. Salí y me sentí lento, y me torcí el tobillo pero eso no fue lo que fue. Estaba casi muriendo de hambre, a punto de vomitar y todo eso”.

Butler no ha pedido al Heat un traspaso, e incluso él no parece saber cómo se desarrollarán las próximas semanas o meses.

“Eso depende de Pat y ellos. Van a hacer lo que sea mejor para la organización, como deberían”, dijo Butler. “Mientras yo esté feliz, y ahora mismo estoy feliz, estoy en un buen lugar. Les diré eso. Tengo a mis hijos aquí, estoy sano, estoy sonriendo. Les prometo, estoy feliz”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press