Jaren Jackson lidera a Memphis con 20 puntos en la aplastante victoria 134-89 sobre los Blazers

Zach Edey, izquierda, de los Grizzlies de Memphis, toma un rebote ante Jerami Grant (9) de los Trail Blazers de Portland, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 10 de noviembre de 2024, en Portland, Oregon. (AP Foto/Howard Lao) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.