Jalen Brunson anota 44 puntos en la aplastante victoria de los Knicks 140-106 sobre los Bucks

Jalen Brunson, derecha, de los Knicks de Nueva York, conduce el balón ante la presión defensiva de Andre Jackson Jr., izquierda, de los Bucks de Milwaukee, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de enero de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.