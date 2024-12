Herro anota 34, Robinson suma 23 y Heat vence 122-113 a Cleveland que suma cuarta derrota

El escolta del Heat de Miami, Tyler Herro, se prepara para disparar mientras el escolta de los Cavaliers de Cleveland, Donovan Mitchell, a la izquierda, defiende durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de diciembre de 2024, en Miami. (AP Foto/Jim Rassol) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.