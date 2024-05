Hawks ganan lotería del draft. Tendrán la 1ra selección del draft de la NBA

El orden de las selecciones en la lotería del draft es mostrado luego que el comisionado suplente de la NBA Mark Tatum anunciara a los Hawks de Atlanta como acreedores de la primera selección del draft de la NBA durante la loteria realizada en Chicago, el domingo 12 de mayo de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.