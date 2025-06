Happ abre juego con jonrón, Boyd lanza seis entradas y Cachorros vencen 8-0 a Cardenales

Ian Happ, derecha, de los Cachorros de Chicago, se enfila hacia primera con un sencillo productor de dos carreras, mientras su compañero de equipo Matt Shaw, izquierda, va rumbo al plato para anotar durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cardenales de San Luis, el miércoles 25 de junio de 2025, en San Luis. (AP Photo/Jeff Roberson) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.