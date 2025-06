Haliburton se somete a una resonancia magnética por lesión en la pierna, según fuente de AP

Tyrese Haliburton (0), de los Pacers de Indiana, lleva el balón hacia la canasta mientras Jalen Williams (8), del Thunder de Oklahoma City, defiende durante la primera mitad del quinto juego de las Finales de la NBA, el lunes 16 de junio de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved