Guardiola niega conflicto con De Bruyne en medio del desplome del Manchester City

Kevin De Bruyne del Manchester City observa durante la conferencia de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones ante el Feyenoord en el City Football Academy en Manchester el lunes 25 de noviembre de 2024. (Martin Rickett/PA via AP) PA Wire

El mediocampista belga se lesionó durante el partido de la Liga de Campeones del City contra el Inter de Milán el 18 de septiembre y no ha sido titular desde entonces.

Varios comentaristas prominentes, incluido el exdefensa del City y embajador del club Micah Richards, cuestionaron el porqué De Bruyne no ha sido titular en medio del dramático bajón de los campeones defensores de la liga inglesa. Richards dijo en el podcast “The Rest is Football” que parecía “que hay algún tipo de ruptura entre De Bruyne y Guardiola".

Guardiola respondió en la conferencia de prensa antes del partido de la Liga Premier del miércoles contra Nottingham Forest, diciendo: “La gente dice que tengo un problema con Kevin. ¿Creen que me gusta jugar sin Kevin? No, ¿Creen que no quiero que Kevin juegue?