Gilgeous-Alexander acuerda una enorme extensión de cuatro años con Thunder, según fuente AP

Shai Gilgeous-Alexander, del Thunder de Oklahoma City, celebra después de ganar el título de la NBA con la victoria en el séptimo y decisivo partido ante los Pacers de Indiana, el domingo 22 de junio de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Julio Cortez)

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado públicamente y probablemente no lo será hasta que se levante la moratoria de la liga el domingo para las contrataciones de temporada baja.

Cuando Gilgeous-Alexander llegó a la NBA no se esperaba que fuera una superestrella. Fue la undécima selección general en el draft de 2018, y fue traspasado de Los Angeles Clippers al Thunder después de su año de novato. Ha estado en una trayectoria ascendente desde entonces, y el gerente general del Thunder, Sam Presti, cree que eso continuará.

"Ha mejorado cada año", dijo Presti. "Su mentalidad le ha permitido dar estos pasos y también no — no siento que su progreso sea, como, volátil. No sé si eso tiene sentido, pero no siento que esté construido sobre cosas que no se pueden repetir y construir de nuevo".

Presti se refirió a Gilgeous-Alexander como un "artista del baloncesto" porque tiene la inteligencia emocional para saber cuándo recurrir a sus diversos dones.

El Thunder está preparado para ser contendiente durante años. Ya aseguraron a su mejor jugador a largo plazo, todos sus jugadores principales tienen contrato al menos hasta la próxima temporada y Presti tiene una gran cantidad de selecciones de draft acumuladas de intercambios anteriores.

"Definitivamente todavía tenemos espacio para crecer", dijo Gilgeous-Alexander después de la victoria en el juego 7 de las Finales sobre los Pacers de Indiana. "Esa es la parte divertida de esto. Muchos de nosotros todavía podemos mejorar. No hay muchos de nosotros en el equipo que estemos 'en nuestro mejor momento' o incluso cerca de él".

El escritor de baloncesto de AP Tim Reynolds contribuyó a este informe.

