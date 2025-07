Germán Márquez de los Rockies tiene tendinitis y podría ir a la lista de lesionados

El lanzador abridor de los Rockies de Colorado, Germán Márquez, reacciona después de permitir un sencillo a Kody Clemens de los Mellizos de Minnesota para llenar las bases en la primera entrada de un partido de béisbol el domingo 20 de julio de 2025, en Denver. (AP Photo/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.