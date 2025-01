Gerard Piqué se Traslada a Miami para Pasar Tiempo con sus Hijos

Uno de los aspectos más llamativos de esta mudanza temporal es que Piqué no estará acompañado por su actual pareja, Clara Chía. La joven española, con quien mantiene una relación desde hace más de un año, se quedará en Barcelona, lo que significa que la pareja vivirá separada durante este tiempo. Esto los sitúa dentro de la categoría de relaciones LAT (Living Apart Together), un término que hace referencia a parejas que, a pesar de tener un vínculo sentimental estable, deciden no compartir el mismo hogar.