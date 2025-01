Gauff y Sabalenka se acercan a una revancha en el Abierto de Australia. Djokovic y Alcaraz avanzan

La bielorrusa Aryna Sabalenka realiza una devolución a la danesa Clara Tauson durante el encuentro del Abierto de Australia disputado el viernes 17 de enero de 2025 (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Coco Gauff devuelve ante Leylah Fernández en la tercera ronda del Abierto de Australia, el viernes 17 de enero de 2024, en Melbourne. (AP Foto/Vincent Thian) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La española Paula Badosa celebra su triunfo sobre la ucraniana Marta Kostyuk, en la tercera ronda del Abierto de Australia, el viernes 17 de enero de 2025 (AP Foto/Ng Han Guan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved