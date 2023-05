Familia Snyder accede a vender Commanders a grupo de Josh Harris y Magic Johnson

ARCHIVO - Foto del 25 de septiembre del 2022, el FedEx Field, casa de los Commanders de Washington en el encuentro ante los Eagles de Filadelfia. El viernes 12 de mayo del 2023, Un grupo liderado por Josh Harris acuerda comprar a los Commanders de Washington de la NFL que pertenece a Dan Snyder y su familia informan ambas partes en un comunicado de prensa. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.