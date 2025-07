Familia de jugador de Liverpool Diogo Jota y de su hermano asiste a funeral tras accidente fatal

Joaquim (centro), padre del delantero del Liverpool Diogo Jota, llega acompañado por otros familiares del futbolista y su hermano a una iglesia donde sus cuerpos fueron llevados para un velorio y funeral, en Gondomar, cerca de Oporto, Portugal, el viernes 4 de julio de 2025. (AP Foto/Manu Fernandez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.