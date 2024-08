Falleció Sven-Goran Eriksson, el primer técnico extranjero que dirigió a Inglaterra. Tenía 76 años

ARCHIVO - El técnico de Leicester Sven-Goran Eriksson observa a su equipo durante el partido contra Manchester City en la tercera ronda de la Copa FA, el 18 de enero de 2011. El sueco Eriksson, el primer seleccionador extranjero de Inglaterra, ha fallecido. Tenía 76 años. (AP Foto/Jon Super) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.