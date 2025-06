Estados Unidos se impone 4-3 en penales a Costa Rica para avanzar a las semifinales de la Copa Oro

El guatemalteco Nicolás Samayoa (3) celebra con sus compañeros de la selección después de superar a Canadá en tanda de penaltis en los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF el domingo 29 de junio de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

José Morales (16), de Guatelama, celebra con sus compañeros de equipo después de cobrar el tiro decisivo en la tanda de penaltis, durante los cuartos de final de la Copa Oro de CONCACAF, el domingo 29 de junio de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)

El portero Matthew Freese, de la selección de Estados Unidos, celebra con sus compañeros después de superar a Costa Rica en la tanda de penaltis en el partido de los cuartos de final de la Copa Oro de CONCACAF, el domingo 29 de junio de 2025, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved