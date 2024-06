Ely Malik perdió un combate pero ganó su batalla al convertirse en el 1er atleta transgénero cubano

Ely Malik Reyes, un deportista cubano transgénero que practica un arte marcial mixto llamado sanda, entrena en un gimnasio en Regla, al otro lado de la bahía de La Habana, Cuba, el 11 de junio de 2024. Reyes es el primer deportista trans que compite oficialmente en una liga en Cuba. (AP Foto/Ariel Ley) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

