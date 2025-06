Elvis Andrus es incluido en el Salón de la Fama de los Rangers de Texas con ayuda de Adrián Beltré

Elvis Andrus, quien fuera jugador de los Rangers de Texas, recibe una ovación mientras comenta durante la ceremonia en la que fue inducido al Salón de la Fama del equipo, previo al partido de béisbol de Grandes Ligas ante los Marineros de Seattle, el sábado 28 de junio de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.