Ella Toone brilla en la defensa del título de Inglaterra en la Eurocopa 2025

"Bueno, quiero decir, podría no haber sido 100% si me hubiera quedado en la segunda mitad, pero lo acepto", dijo Toone con una risa. "Pero soy un número 10, quiero arriesgarme, quiero encontrar pases que a veces pueden no salir bien y siempre pienso que está bien cometer un error.

"Me siento realmente bien en este momento, me siento muy confiada y realmente disfrutando de mi fútbol. Así que espero poder continuar con eso en los próximos partidos."

Inglaterra se enfrentará a Suecia en los cuartos de final, el jueves en Zúrich, donde las Lionesses jugaron sus dos primeros partidos de la Euro 2025.

Toone, de 25 años, tiene prácticamente asegurado un lugar en el once inicial, especialmente porque la entrenadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, normalmente evita hacer cambios en un equipo ganador en los torneos.

Wiegman mantuvo el mismo once inicial en los seis partidos de Inglaterra en su triunfante campaña de la Euro 2022 e hizo solo un cambio después de que Inglaterra comenzara su defensa con una decepcionante derrota ante Francia.

Ese cambio fue incluir a Toone, quien había salido del banquillo contra Francia, en lugar de Mead contra Holanda, moviendo a Lauren James a la derecha. Inglaterra ganó 4-0.

Mead tuvo una actuación sublime contra Gales, después de salir del banquillo en el descanso, con un gol y una asistencia mientras Inglaterra cerraba el marcador.

"Esa es la Beth que vi en 2022 en la Euro cuando dio un toque extra en el área y dejó a algunas defensoras atrás y consiguió un gol y estoy muy feliz por ella", dijo Toone.

Pero Mead, de 30 años, quien fue la jugadora del torneo de la Euro 2022, probablemente comenzará nuevamente en la banca contra Suecia.

"Creo que Tooney realmente está encontrando su propio camino y a veces en situaciones donde te sientes un poco bajo, te lleva a lo mejor de tu juego", dijo Mead. “Y yo he sentido eso completamente y lo he hecho antes, he estado en un lugar difícil y he regresado... y ella merece todo lo que está recibiendo ahora porque ha trabajado muy duro para ello”.

Mead y Toone han perdido a sus padres desde que Inglaterra levantó el trofeo de la Euro 2022. La madre de Mead murió de cáncer de ovario en enero de 2023, mientras que Toone perdió a su padre por cáncer de próstata el pasado septiembre.

Ambas jugadoras señalaron al cielo después de anotar el domingo.

"Ambas dijimos que en el primer partido realmente sufrimos un poco", dijo Mead. "Buscas en las gradas a la persona que estaba allí y ya no está.

"Creo que mi madre era la primera persona a la que buscaba en las gradas, así que obviamente entiendo lo que sintió Ella en ese momento y es especial poder tener ese momento, pensar en ellos y dedicárselo".

Toone dice que ella y Mead se han "unido realmente por algo tan terrible" y que su compañera ha sido una mentora para ella, ya que entiende por lo que está pasando.

"Estaba emocionada por ella de que lo lograra esta noche y ambas pudiéramos celebrar hacia el cielo", añadió Toone.

"Estoy segura de que estarán allá arriba con unas pintas en la mano viéndonos."

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press