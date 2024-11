El tiempo se les acaba a algunos entrenadores de la NFL para encontrar respuestas

El receptor de los Bears de Chicago Keenan Allen recibe el balón cerca de la zona de anotación mientras lo defiende el cornerback de los Lions de Detroit Amik Robertson en el encuentro del jueves 28 de noviembre del 2024. (John J. Kim/Chicago Tribune via AP)

Mike McDaniel no está en la cuerda floja, pero Miami no irá a ninguna parte si los Dolphins no pueden ganar en el frío.