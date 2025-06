El Mundial de Clubes llega en medio de protestas, agotamiento y cuestionamientos

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos Donald Trump sostiene la orden ejecutiva que crea el grupo de trabajo encargado de supervisar los preparativos de la Copa Mundial 2026, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el martes 6 de mayo de 2025, en la Casa Blanca. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.