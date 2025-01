El camino de los Eagles al Super Bowl fue impulsado por cambios tras el colapso del año pasado

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Nick Sirianni, izquierda, entrenador en jefe de los Eagles de Filadelfia, le grita a los árbitros durante la primera mitad del Juego de Campeonato de la NFC en contra de los Commanders de Washington, el domingo 26 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El running back Saquon Barkley, de los Eagles de Filadeflia, corre en contra de los Commanders de Washington durante la segunda mitad del Juego de Campeonato de la NFC el domingo 26 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

No, prueben 2023, cuando el paso firme del entrenador Nick Sirianni y el quarterback Jalen Hurts por ganar un Super Bowl se convirtió en uno de los colapsos más épicos en la historia del deporte de Filadelfia, y hay muchos para recordar.

El propietario del equipo, Jeffrey Lurie, y el gerente general, Howie Roseman, decidieron no prescindir de Sirianni y los Eagles hicieron los movimientos necesarios para llevarlos de nuevo a la cima de la NFL, y están a una victoria de alcanzar la cima.

“Ha sido la historia de los Eagles de 2023 a 2024. Por mal que nos sintiéramos por cómo terminó el año pasado, creo que te hace ser quien eres”, dijo Sirianni.

Ahora, procurarán ganar el segundo Super Bowl en la historia de la franquicia.

“Eso es bastante genial”, dijo Sirianni. “Eso es en lo que estoy centrado”.

Quizás una señal de que su relación esta temporada se volvió más cohesiva que agotadora, Sirianni insistió en que Hurts bromeó cuando el quarterback dijo después del juego por el título de la NFC que había sido liberado del “chaleco de fuerza” de la ofensiva.

Hurts tuvo seis victorias esta temporada cuando lanzó para menos de 200 yardas antes de registrar 246 yardas y contabilizar cuatro touchdowns en la victoria del juego de campeonato de la NFC sobre Washington.

“Hemos ganado de un par de maneras diferentes este año. Creo que solo estaba divirtiéndose después del juego”, dijo Sirianni. “Sé esto, y él lo ha dicho muchas veces: no le importa cómo ganemos. A mí no me importa cómo ganemos, siempre que ganemos. Hacemos todo lo que podemos para poder ganar”.

La historia principal en el campo de entrenamiento esta temporada fue qué tan espinosa fue la relación entre Hurts y Sirianni la campaña pasada y si algún problema se trasladaría a esta.

Hurts ofreció un respaldo tibio de Sirianni después de la derrota en los playoffs en Tampa Bay. Dijo días después que su respuesta fue en ese tono porque fue tomado por sorpresa por preguntas sobre la condición laboral del entrenador.

“Hemos pasado por mucho juntos, ¿verdad? Muchas victorias, algunos momentos difíciles”, dijo Sirianni esta semana. “Eso es lo que forja las relaciones”.

Aunque algunas de las mejores victorias del Super Bowl en la historia se han dado con relaciones tensas entre un quarterback y un entrenador, Hurts ha respaldado públicamente a Sirianni esta temporada, aunque no siempre fue de un modo entusiasta. A través de todo, son solo el primer dúo entrenador/mariscal de campo en la historia de la franquicia en llegar a dos Super Bowls.

“Ha hecho un gran trabajo”, dijo Hurts.

Uno de los signos más angustiosos de que los Eagles estaban en caída libre sin salida la temporada pasada fue cuando Sirianni hizo del exentrenador de los Lions, Matt Patricia, el encargado de las jugadas defensivas y esencialmente despojó al coordinador defensivo Sean Desai de cualquier responsabilidad real. Desai y Patricia fueron despedidos en la temporada baja, al igual que el coordinador ofensivo Brian Johnson. Johnson solo duró una temporada en Filadelfia y Hurts dio pasos atrás, lanzando un máximo en su carrera de 15 intercepciones y con su rating bajando de 101,5 a 89,1.

El coordinador ofensivo Kellen Moore asumió las responsabilidades de mandar las jugadas y es uno de los candidatos más cotizados para entrenador en jefe en la NFL. Los Eagles contrataron al veterano de 66 años Vic Fangio para dirigir la defensiva y la convirtió en la número uno de la liga.

La defensa permitió 10, 22 y 23 puntos y provocó 10 robos, incluyendo 21 puntos de tres recuperaciones de balón suelto contra los Commanders, en la postemporada.

“Los jugadores tienen que ejecutar bien para jugar una gran defensiva, así que es una combinación de lo que hace Vic y cómo motiva a los chicos para que jueguen al máximo nivel que puedan”, dijo Sirianni. “Tengo mucho respeto por él y me alegra mucho que esté aquí”.

Un ex mariscal de campo suplente que jugó detrás de Dak Prescott con Dallas en 2017 antes de convertirse en su entrenador de posición al año siguiente, Moore dirigió una ofensiva de Filadelfia que presentó a Barkley como el noveno corredor en la historia de la NFL en correr para 2.000 yardas en la temporada regular.

“Hay diferentes cosas que hemos estado haciendo que realmente nos han ayudado. Hay algunas cosas que son similares a lo que hemos hecho en el pasado porque hemos sido buenos en esas cosas”, dijo Sirianni. “Y luego hay cosas que son nuevas tanto para lo que hemos hecho como para el sistema de Kellen también. Kellen ha hecho un trabajo fenomenal manejando todas esas cosas, poniendo nuestra ofensiva en posiciones en las que hemos tenido éxito”.

El ex corredor de los Eagles, Miles Sanders, corrió para unas sólidas 1.269 yardas en la temporada del Super Bowl 2022 y Kenneth Gainwell fue, y sigue siendo, un suplente competente.

Hurts fue el principal corredor del equipo con 70 yardas en el Super Bowl y los Eagles tuvieron solo 115 yardas por la vía terrestre en total.

A veces, los Eagles parecen una franquicia completamente nueva con Saquon Barkley.

Barkley está cerca de la cima de la corta lista de los mejores fichajes de agentes libres en la historia del deporte de Filadelfia. Corrió para 2.005 yardas, logra carreras anotadoras de 60 yardas con la facilidad de una bandeja de Joel Embiid y ha convertido la ofensiva en su amenaza dual más élite desde los días dorados de Donovan McNabb y Terrell Owens.

Los Eagles no van a tener oportunidad de vencer a los Chiefs si Barkley no está en su mejor momento, una hazaña no menor en una temporada que le ha valido comparaciones con Terrell Davis y Eric Dickerson como uno de las mejores para un corredor en la historia de la NFL.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press