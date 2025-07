Djokovic cancela su práctica en Wimbledon antes de la semifinal contra Sinner

Novak Djokovic de Serbia reacciona después de resbalar y caer al intentar devolver un golpe a Flavio Cobolli de Italia durante un partido de cuartos de final individual masculino en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el miércoles 9 de julio de 2025. (AP Photo/Kin Cheung) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved