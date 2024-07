Cooper, receptor abierto de Browns, reestructura último año de contrato y se reporta al campamento

ARCHIVO - El receptor abierto de los Cleveland Browns, Amari Cooper (2), durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los Houston Texans, el 24 de diciembre de 2023, en Houston. Cooper ha reestructurado el último año de su contrato, agregando $5 millones en incentivos a su base de $20 millones, dijo una persona familiarizada con las negociaciones a The Associated Press el martes 23 de julio de 2024. (AP Foto/Maria Lysaker, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.