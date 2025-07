Con nuevo contrato, Ja'Marr Chase trabaja duro en el campamento de entrenamiento de los Bengals

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Ja'Marr Chase (1), de los Bengals de Cincinnati, atrapa un pase durante una práctica en el campamento de entrenamiento del equipo de la NFL, el jueves 24 de julio de 2025, en Cincinnati.

"Me encanta trabajar", afirmó Chase. "Soy un adicto al trabajo. Me encanta trabajar. Joe me preguntó hoy si estoy cansado. Le dije: 'Llama la jugada mientras estoy cansado'. Al final del día, cuando es el cuarto cuarto y estoy cansado, no me van a preguntar si estoy cansado. Todo se trata de cuánto puedes exigirte al final del día, especialmente en días como este. Mientras mejores un 1% cada día, así es como mejoras".