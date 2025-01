Clippers y Lakers reanudarán sus partidos el lunes tras pausa por incendios

El escolta de los Clippers de Los Ángeles, Terance Mann (14), hace un pase alrededor del alero de los Hawks de Atlanta, Onyeka Okongwu, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el sábado 4 de enero de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jayne-Kamin-Oncea) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved