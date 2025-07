Chris Lindstrom de los Falcons es elegido como el mejor liniero ofensivo interior de la NFL por AP

ARCHIVO - Chris Lindstrom (63), guardia de los Falcons de Atlanta, se prepara para iniciar una jugada durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Giants de Nueva York, el domingo 22 de diciembre de 2024, en Atlanta. (AP Foto/Danny Karnik, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Joe Thuney, guardia de los Bears de Chicago, habla con los representantes de los medios de comunicación durante una conferencia de prensa en Halas Hall en Lake Forest, Illinois, el miércoles 12 de marzo de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Quinn Meinerz (77), guardia de los Broncos de Denver, se alinea durante la primera mitad de un partido de la NFL el domingo 5 de enero de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Quenton Nelson (56), guardia de los Colts de Indianápolis, bloquea durante la primera mitad del partido de la NFL contra los Bears de Chicago, el domingo 22 de septiembre de 2024, en Indianápolis. (AP Foto/Darron Cummings, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved