Chiefs contarán con pateador Butker pero no con tackle izquierdo Humphries contra Browns

Harrison Butker, pateador de los Chiefs de Kansas City, celebra después de acertar un intento de gol de campo de 28 yardas durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Broncos de Denver, el domingo 10 de noviembre de 2024, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.