Celtics resisten el regreso de Zion Williamson y vencen 120-119 a los Pelicans

Jayson Tatum (0), de los Celtics de Boston, grita después de clavar ante Dejounte Murray (5), CJ McCollum (3) y Trey Murphy III (25), de los Pelicans de Nueva Orleans, durante la segunda mitad de un partido, el domingo 12 de enero de 2025, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.