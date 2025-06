Cardenales completan barrida de tres juegos con victoria 7-0 ante Guardianes

Thomas Saggese de los Cardenales de San Luis, izquierda, felicita a Nolan Gorman después de su jonrón de tres carreras ante el lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, Logan Allen, durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 29 de junio de 2025, en Cleveland. (AP Photo/Phil Long) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.