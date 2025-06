Caminero y Pepiot ayudan a los Rays en ascenso a vencer 8-3 a los Tigres

Wenceel Pérez (46) de los Tigres de Detroit llega quieto a la segunda base mientras el campocorto Taylor Walls (6) de los Rays de Tampa Bay lanza a primera durante la octava entrada de un partido de béisbol el sábado 21 de junio de 2025, en Tampa, Florida. (AP Photo/Jason Behnken) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.