Bates acierta gol de campo al final y Lions remontan pese a 5 INTs de Goff para ganar 26-23 a Texans

Jake Bates (39), pateador de los Lions de Detroit, celebra con sus compañeros de equipo después de convertir un intento de gol de campo de 58 yardas, durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Texans de Houston, el domingo 10 de noviembre de 2024, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.