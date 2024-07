Atletas mexicanos encuentran en las fuerzas armadas respiro para alcanzar el sueño olímpico

La medallista olímpica mexicana Alejandra Orozco entrena en la capital de su país el viernes 7 de junio de 2024 (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

De izquierda a derecha, los clavadistas mexicanos Kevin Berlín, Gabriela Agúndez, Alejandra Orozco y Randal Willars posan para una foto en el Comité Olímpico Mexicano de la capital de su país, el viernes 7 de junio de 2024 (AP foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El clavadista Kevin Berlín entrena en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano en la capital del país, el viernes 7 de junio con miras a su participación en París 2024 (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Randal Willars, clavadista mexicano, se prepara para los Juegos Olímpicos de París el viernes 7 de junio de 2024, en la capital de su país (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La medallista olímpica mexicana Gabriela Agúndez sonríe el viernes 7 de junio de 2024, en la capital de su país (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Randal Willars, clavadista mexicano, posa para una foto en las instalaciones del Comité Olímpico de su país, el viernes 7 de junio de 2024 (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Kevin Berlín, clavadista mexicano que competirá en los Juegos Olímpicos de París, posa para una foto en la capital de su país, el viernes 7 de junio de 2024 (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved