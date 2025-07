Astros ganan 5-3 a Rockies con Altuve escalando al 2do lugar de imparables en la historia del equipo

José Altuve, de los Astros de Hpuston, sigue el vuelo de la pelota de un sencillo que produjo dos carreras ante el relevista de los Rockies de Houston, Jake Bird, en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas el miércoles 2 de julio de 2025, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.