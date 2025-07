Arsenal ficha al mediocampista Christian Norgaard del Brentford

ARCHIVO - Christian Norgaard, izquierda, del Brentford, defiende el balón de Cole Palmer, del Chelsea, durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre el Chelsea y el Brentford en Stamford Bridge en Londres, el 15 de diciembre de 2024. (AP Photo/Kin Cheung, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved