Arabia Saudí lanza su campaña para el Mundial 2034, una contienda que prácticamente ya ganó

ARCHIVO - Foto del 30 de enero del 2024, aficionados de Arabia Saudí apoyan a su selección en el encuentro de los octavos de final de la Copa Asiática ante Corea del Sur. El viernes 1 de marzo del 2024, Arabia Saudí lanza su campaña para recibir el Mundial 2034,la votación se realizará a finales del año sin rival. (AP Foto/Thanassis Stavrakis, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved